Son Dakika Haberleri: Mahsur kalan yavru köpek için seferber oldular
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Mahsur kalan yavru köpek için seferber oldular

35 dakika önce

Malatya'da bir çukurda mahsur kalan yavru sokak köpeği, mahalledeki çocuklar ve vatandaşların hummalı çalışması ile kurtarıldı.

Mahsur kalan yavru köpek için seferber oldular, System.String[]
Malatya'da bir çukurda mahsur kalan yavru sokak köpeği, mahalledeki çocuklar ve vatandaşların hummalı çalışması ile kurtarıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde, yolda oluşan çukurda yavru köpek sesini duyan çocuklar durumu büyüklerine bildirdiler. Bu sırada anne köpeğin de yavrusunu kurtarmak için çukurun başında beklediğini gören vatandaşlar, hemen iş başına koyularak yavru köpeği kurtarmak için mücadele ettiler.

Kürek ve kazma ile çukurun ağzını genişletmeye çalışan vatandaşlar, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan köpeğe ulaştı. Köpeği alarak ileride bulunan yuvasına taşıyan vatandaşlar, ellerinden geldiği kadar yavru köpeklere bakmaya çalışacaklarını söylediler. Yavru köpeğin mahsur kaldığı yerden çıkarılmasında büyük emekleri olan mahallenin çocukları ise köpeği yuvasına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadılar. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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