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Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı - Son Dakika

Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı

02.02.2022 15:32
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı

KONYA'da, kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemi ile yerinin tespit edilmesinin ardından kazı çalışmasıyla 4,5 saatte kurtarıldı.

KONYA'da, kanalizasyon borusunda mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemi ile yerinin tespit edilmesinin ardından kazı çalışmasıyla 4,5 saatte kurtarıldı.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Suha Sokak'ta dün akşam kanalizasyondan köpek sesi duyanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, robotik kanal görüntüleme sistemiyle köpeğin mahsur kaldığı yeri tespit etti. Yavru köpek, 3,5 metrelik alanda yapılan kazı çalışmasının ardından 4,5 saatte mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Köpek, belediyenin 'Canbulan' adlı, hayvanlar için hazırlanan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.


Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı
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Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Konya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahsur kalan yavru köpek, robotik kanal görüntüleme sistemiyle kurtarıldı - Son Dakika


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