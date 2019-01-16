Mahsur Kalan Yolcular Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcular Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcular Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erzurum - Çat ve Erzurum - Tekman karayolunda tipi ve fırtına nedeniyle onlarca araç Yaylasu ve Düzyurt mevkiinde mahsur kaldı. İhbar üzerinde bölgeye güçlükle gidebilen Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekipleri mahsur kalan yolcuları kurtararak ilçe merkezine getirdiler. - ERZURUM

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