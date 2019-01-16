Son Dakika Haberleri: Mahsur Kalan Yolcular Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Mahsur Kalan Yolcular Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

1 saat önce

Mahsur kalan yolcular belediye ekiplerince kurtarıldıERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcular Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Mahsur kalan yolcular belediye ekiplerince kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcular Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erzurum - Çat ve Erzurum - Tekman karayolunda tipi ve fırtına nedeniyle onlarca araç Yaylasu ve Düzyurt mevkiinde mahsur kaldı. İhbar üzerinde bölgeye güçlükle gidebilen Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekipleri mahsur kalan yolcuları kurtararak ilçe merkezine getirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Çat Belediyesi, Çat, Erzurum, Yerel
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