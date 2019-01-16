Mahsur Kalan Yolcular Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
1 saat önce
Mahsur kalan yolcular belediye ekiplerince kurtarıldıERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcular Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Mahsur kalan yolcular belediye ekiplerince kurtarıldı
ERZURUM - Erzurum
'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcular Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi
ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erzurum - Çat ve Erzurum - Tekman
karayolunda tipi ve fırtına nedeniyle onlarca araç Yaylasu ve Düzyurt mevkiinde mahsur kaldı. İhbar üzerinde bölgeye güçlükle gidebilen Büyükşehir Belediyesi ve Çat Belediyesi ekipleri mahsur kalan yolcuları kurtararak ilçe merkezine getirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:13 Kaynak: İHA
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