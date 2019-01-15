Mahsur Kaldığı Çatıda Havlayarak Yardım İsteyen Köpeği İtfaiye Kurtardı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan ve havlayarak çeredekilerden yardım isteyen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan ve havlayarak çeredekilerden yardım isteyen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, Tosya'da Kasap Arastasında bulunan bir binanın çatısına çıkan köpek, aşağı inemeyince çatıda mahsur kaldı. Tüm çabalarına rağmen çatıdan inemeyen köpeğin havlayarak yardım istediğini gören esnaflar, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ulaştıkları çatıda bulunan köpeği alarak aşağıya indirdi. İtfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarılan köpeğe ise daha sonra esnaf sahip çıktı. Esnaflar, kurtarılan köpeği et ve kemik parçalarıyla bir süre beslediler. Esnaflar, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine de teşekkür ettiler. - KASTAMONU

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