Mahsur kaldığı yerden kurtarıldı, hastanede kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Mahsur kaldığı yerden kurtarıldı, hastanede kalp krizi geçirdi

Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde dağlık bir arazide mahsur kalan ve kurtarılarak hastaneye getirilen şahıslardan birisi hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde dağlık bir arazide mahsur kalan ve kurtarılarak hastaneye getirilen şahıslardan birisi hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Mihallıççık ilçesindeki bir dağlık arazide mahsur kaldıkları bilgisi üzerine helikopter destekli kurtarma operasyonuyla bulundukları bölgeden alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. Hafif yaralı olarak mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 4 kişiden biri olan emekli orman muhafaza memuru Mehmet Emin Çetin'in, hastanedeki tedavisi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bilgisi alındı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika

Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı

Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor

92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk

Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi

Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti

Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti