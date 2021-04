Son dakika haberi... MAHYALAR TARİHİ CAMİLER İÇİN HAZIRLANIYOR - Son Dakika

Mahyalar, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için 'Şifa Ayı Ramazan' temasını içerecek.

Semra DEMİR/ Osman BAKIR/ - Ramazan ayına sayılı günler kala, 400 yıldır camileri süsleyen mahyalar hazırlanıyor. Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı olan usta Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahyalar, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için 'Şifa Ayı Ramazan' temasını içerecek.

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Elektrik ve Mahya Atölyesi'nde bugünlerde yoğun bir çalışma var. Nedeni ise, yaklaşan Ramazan ayında camileri süsleyecek olan mahyalar. Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı olan Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahyalar, İstanbul'da 6, Bursa ve Edirne'de birer tarihi camiye asılacak.

Koronavirüs salgınına dikkat çekmek için 'Şifa Ayı Ramazan' temasını içerecek olan mahyalarda, İstanbul'daki camilerde 'Şifa senden ya şafi' ve 'Sorumlu ol mutlu ol', Bursa Ulu Cami'de 'Şifa-i Ramazan', Edirne Selimiye Cami'de ise 'Şifa senden ya şafi' yazacak.

SON TEMSİLCİSİ 49 YILDIR MAHYA HAZIRLIYOR

İlk kez Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Cami'ne asılan mahyanın son temsilcisi ise, 49 yıldır mahya hazırlayan Kahraman Yıldız. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği temaya uygun hazırlanan veciz sözlerin mahyalara yazıldığını anlatan Yıldız, "Bir ay boyunca dört farklı cümle, belirli aralıklarla camileri süsleyecek. Mahyaları asmaya her yıl Eyüpsultan Cami'yle başlıyoruz. Süleymaniye Cami, Sultanahmet Cami, Eminönü Yeni Cami, Üsküdar Cedid Valide Cami, Edirne Selimiye Cami ve Bursa Ulu Cami ile devam ediyoruz. Edirne ve Bursa'ya iki yazı asıyoruz. Bu seneki yazılar içinde 'Şifa senden ya şafi', 'Sorumlu ol mutlu ol' var. Bursa Ulu Cami 'Şifa-i Ramazan' istedi. Edirne Selimiye Cami'ne 'Şifa senden ya şafi' yazacağız. Şu an da İstanbul'da dört camiye mahyalarımızı astık. İstanbul'da iki cami ile Edirne ve Bursa camilerinin mahyaları asılmayı bekliyor" dedi.