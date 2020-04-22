Mahyalı 'Evde Kal Tunceli" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Genel Mahyalı 'Evde Kal Tunceli' mesajı - Son Dakika

Mahyalı 'Evde Kal Tunceli" mesajı

6 saat önce

Mahyalı 'Evde Kal Tunceli" mesajı Tunceli'de cami minareleri arasına asılan mahya ile "Evde Kal Tunceli, Evde Kal Hayatta Kal" mesajı verilerek Covid-19 salgınına dikkat çekildi Ramazan ayı öncesi Tunceli'de Paşalar Camii'nin minareleri arasına "Evde Kal Tunceli, Evde Kal, Hayatta Kal" yazılı...

Mahyalı 'Evde Kal Tunceli" mesajı

Tunceli'de cami minareleri arasına asılan mahya ile "Evde Kal Tunceli, Evde Kal Hayatta Kal" mesajı verilerek Covid-19 salgınına dikkat çekildi

TUNCELİ - Ramazan ayı öncesi Tunceli'de Paşalar Camii'nin minareleri arasına "Evde Kal Tunceli, Evde Kal, Hayatta Kal" yazılı mahya asıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüsle ilgili her türlü tedbir alınırken, vatandaşlar da uyarılıyor.Ramazan ayı öncesi kentte Valilik koordinesinde İl Müftülüğü tarafından yeni tip Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Paşalar Camii'nin minareleri arasına "Evde Kal Tunceli,Evde Kal Hayatta Kal" yazılı mahya asıldı. Akşam saatlerinde asılan dijital mahyayla vatandaşlara salgın sürecinde evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca vatandaşların evde kalmalarına yönelik vakit ezanlarının ardından uyarı anonsları yapılmaya devam ettiği bildirildi.

Mahyalı 'Evde Kal Tunceli mesajı

Evde Kal, Tunceli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:22 Kaynak: İHA

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