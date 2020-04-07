MAİB Başkanı Karavelioğlu: "Çin Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor" - Son Dakika
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MAİB Başkanı Karavelioğlu: "Çin Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor"

6 saat önce

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Biz sipariş kaybı yaşarken, orta teknolojili makine imalatının en büyük merkezi Çin'in toparlandığını ve yeniden üretime başladığını görüyoruz.

MAİB Başkanı Karavelioğlu:

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Biz sipariş kaybı yaşarken, orta teknolojili makine imalatının en büyük merkezi Çin'in toparlandığını ve yeniden üretime başladığını görüyoruz. Çin şu an Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor. Yaşadığımız ekonomik kaybı yılın ikinci yarısında telafi edilebilmemiz için, küresel entegrasyonumuzu güçlendirecek yeni bir planlama yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MAİB açıklamasına göre, dünya ticaretindeki duraksamadan ciddi şekilde etkilenen makine sektörünün ilk üç aydaki toplam ihracatı 4,3 milyar dolar olurken, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre ihracat artışı yüzde 0,4 seviyesinde kaldı.

En büyük pazarı olan Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı daralan makine sektörü, buradaki kayıplarını ABD'de yüzde 6,2, Rusya'da da yüzde 31,7 olarak gerçekleşen ihracat artışıyla telafi etti. İhracatı yüzde 32,1 artan elektrikli motor ve jeneratörlerin en yüksek artış gösteren ürün grubu olduğu bu dönemde traktör, tarım ve ormancılık makineleri yüzde 15,6 türbin, turbojet ve hidrolik sistemler de yüzde 13,7 artış sağladı.


"Çin Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri ve alınan tedbirlerin yeterliliğine ilişkin yaptıkları sektörel anketin, makine imalatçısı firmaların yüzde 80'inin mart ayında sipariş kaybı yaşadığını, yüzde 50'sinin ise hiç sipariş alamadığını belirlediğini bildirdi.


Karavelioğlu, "Biz sipariş kaybı yaşarken, orta teknolojili makine imalatının en büyük merkezi Çin'in toparlandığını ve yeniden üretime başladığını görüyoruz. Çin şu an Avrupa'da yaşanan duraksamayı lehine çevirmeyi amaçlıyor. Yaşadığımız ekonomik kaybı yılın ikinci yarısında telafi edilebilmemiz için, küresel entegrasyonumuzu güçlendirecek yeni bir planlama yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


"Uzak Asya ülkeleri Almanya ve Türkiye ile sert rekabet içinde olacak"

Salgın sebebiyle makine üretimini asgariye indiren Avrupa'nın sınırlı üretime geçmesinin nisan sonunda gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Karavelioğlu, "Bu süreçte başta İtalyan, İspanyol ve Fransız makine imalatçıları olmak üzere, pek çok Avrupalı KOBİ pazar kaybı yaşayacaktır. Daha erken üretime başlayan Uzak Asya ülkeleri de burada oluşacak boşluğu doldurmak için Almanya ve Türkiye ile sert rekabet içinde olacaktır. Dünyanın yeni normal arayışlarının odağında yine makine sektörü var. Türkiye'de üretim süreçlerinin planlaması, Avrupa yeniden üretime başladığında makine imalat sanayiimizin buradaki talebe hızlı yanıt verebileceği şekilde yapılmalı ve alınacak önlemlerin zamanlaması dikkatle planlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.


"Çin ve Almanya 2030 stratejilerine bağlı kalıyor"

Karavelioğlu, geçen yıl Türkiye'de kamu tarafından açıklanan strateji planlarında odak ve pilot sektör olarak seçilen makine sanayiinin, bu dönemde mutlaka mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini dile getirdi.


Karavelioğlu, "Makine imalatçıları, üretim ekosisteminde sanayi, tarım ve hizmet alanlarındaki bütün sektörlerin tedarikçisidir ve biz bu ekonomik bütünsellik içinde hiçbir sektörün herhangi bir desteğin kapsamı dışında kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Küresel makine ticaretinde rekabetin koşulları tamamen değişirken, kamu stratejilerinin merkezinde odak sektör olan makine sanayiinin ihtiyaçlarına da çok dikkatli ve özenli şekilde yaklaşılması gerektiğini savunuyoruz." açıklamasında bulundu.


Çin ve Almanya'nın iki küresel güç olarak 2030 stratejilerine bağlı kaldıklarını ve normalleşme sürecinde asıl rekabet alanı olan makine sektörlerine destek verdiklerini aktaran Karavelioğlu, "Uluslararası rekabet kızışıyor. Çin ile ilk kapışma alanımız Avrupa pazarı olacak. Bu süreçte kapasitelerini düşürmek zorunda kalan firmalarımızın esnek ve kısmi çalışma imkanlarından yararlanarak kadrolarını koruyacak olmaları önemlidir. Firmalarımızın elinde tamamlamaları gereken uluslararası taahhütler var. Mücbir sebep kapsamına alınmak, teslimatlarda yaşanmakta olan gecikmeler nedeniyle ileride doğacak hukuki süreçler için de gerekmektedir." ifadelerini kullandı.


"Tedarik zincirlerini gözden geçiren Almanya ile yakın temastayız"

Karavelioğlu, pandemi sonrası normalleşme sürecinde küresel makine ticaretinde Almanya'nın çok önemli bir rol oynayacağını belirterek, şunları kaydetti:


"Makine sektörünün teknolojik lideri Almanya tam kapasiteli üretime yeniden başladığı zaman, belli ürün gruplarındaki pazarını Çin'e kaptırmamak için re-export stratejisini güçlendirecek ve kendi üretmediği makine ürünlerinin ithalatına öncelik verecektir. Biz bu zincirde yer almanın önemine uzun zamandır dikkat çekiyoruz. Almanya'da tamamına yakını açık tutulan büyük işletmeler, tedarik zincirlerini gözden geçirmeye çoktan başladılar. Hangi ülkede, hangi tedarikçi, ne kadar sürede ihtiyacı karşılayabilir araştırması içindeler. Burada Türkiye adına önemli fırsatlar var. Almanya'daki temaslarımızı sürüyor, fuarların tamamına yakınının iptal edildiği bu yıl hedef mecralarda tanıtım çalışmalarına ve özellikle dijital etkinliklere büyük önem veriyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:48 Kaynak: AA

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