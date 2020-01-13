MAİB: Makine ihracatı yüzde 4.2 artışla 17.9 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi MAİB: Makine ihracatı yüzde 4.2 artışla 17.9 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi

MAİB: Makine ihracatı yüzde 4.2 artışla 17.9 milyar dolar

6 saat önce

Türkiye'nin makine ihracatı 2019 yılında yüzde 4.2 artışla 17.9 milyar dolara, serbest bölgelerden yapılan ihracat ile birlikte 19 milyar dolara ulaştı.

MAİB: Makine ihracatı yüzde 4.2 artışla 17.9 milyar dolar, System.String[]

Türkiye'nin makine ihracatı 2019 yılında yüzde 4.2 artışla 17.9 milyar dolara, serbest bölgelerden yapılan ihracat ile birlikte 19 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Teknolojik rekabet gücünü kaybetmek istemeyen ülkeler, yurt dışından artık daha az makine alıyor. Biz buna rağmen 2019 yılında ihracat gelirimizi 720 milyon dolardan fazla artırmayı başardık" dedi ve ekledi:

"Makine dış ticareti tüm dünyada daralıyor; sadece Türkiye değil, herkes kendi ülkesinin makinelerine yöneliyor. 2019 yılında küresel ölçekte 450 milyar dolarlık mal daha koruma altına alındı, bu malların büyük kısmını makineler oluşturdu.

"Geride bıraktığımız yıl lider ülkeler başta olmak üzere dünya toplam makine ihracatı düşerken, biz makine ihracatımızı yüzde 4.0'ten fazla artırmayı başardık.

"Bizi bu süreçte başarılı kılan asıl unsur, Türk makinelerine dair pozitif algı ve kalite-fiyat ekseninde optimum pozisyon almamız oldu."

MAİB verilerine göre, 2019 yılında en fazla ihraç edilen makineler soğutma makineleri ve klimalar, içten yanmalı motorlar ve aksamları, yıkama ve kurutma makineleri, inşaat ve madencilik makineleri ile pompa ve kompresörler oldu. Bu dönemde oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlayan ürünler ise elektrik motorları ve jeneratörler, yük kaldırma, taşıma, istifleme makineleri ile traktörler, tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerdi.

Verimlilik kavramının makinelerin performansında önemli bir kriter haline geldiğini ve daha az maliyetle daha çok iş yapmanın temel bir ölçüt olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu, çok yakın gelecekte dünya ticaretine egemen olacak gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"Makine kullanıcıları yatırım kararlarında enerji sarfiyatı, fire, atık ve sürdürülebilirlik gibi kalite kavramı içinde değerlendirilen birçok parametreyi dikkate almalıdır. Sınai üretim veya hizmetler için kullanılan makinelerin enerji ihtiyaçlarının, yer küremize geri döndürülemez zararlar verilerek karşılandığı unutulmamalıdır."

İklim değişikliğinin insanlığın en büyük sorunu olduğunu ve endüstriyel stratejilerde yer verilmediği takdirde bir ülkenin dış ticaretten aldığı payı en çok etkileyecek unsur haline geleceğini de belirten Karavelioğlu, "Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB, karbon vergilerini hayata geçiriyor. AB ülkeleri planlı bir süreç içinde, kötü gidişe kayıtsız kalan ülkelerin mallarını ithal etmeyecekler. Korumacı bir dış ticaret politikası gibi algılansa da bu yaklaşımı insanlığın temel değerlerine fevkalade uygun buluyoruz ve Türkiye'nin Makinecileri olarak, bu olguyu zamanında önlemler alarak yönetmek üzere kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:12 Kaynak: DHA
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