Son Dakika Haberleri: Maicon, El Nasr'a Kiralandı

Maicon, El Nasr'a Kiralandı

40 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı stoperi Maicon'u Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Nasr'a kiraladı.

Maicon, El Nasr'a Kiralandı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı stoperi Maicon'u Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Nasr'a kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1 milyon 700 bin avro tutarında peşin bedel ile El Nasr kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri El Nasr kulübü tarafından ödenecektir."

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 45 Süper Lig maçında 6 gole imza atmıştı.

Brezilya ekibinden 7 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Maicon'un Galatasaray ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:52 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Galatasaray, Maicon Pereria Roque, Spor
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