Maicon, Riyad Yolcusu

Galatasaray Kulübünün Suudi Arabistan temsilcisi El Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon Pereira Roque, başkent Riyad'a gidiyor.

Galatasaray Kulübünün Suudi Arabistan temsilcisi El Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon Pereira Roque, başkent Riyad'a gidiyor.



Atatürk Havalimanı'na gelen Maicon, bilet işlemlerini tamamladı.



Havalimanında bir süre dinlenen Maicon, çalışanlarla ve yolcularla da fotoğraf çektirdi.



Maicon'un Riyad'a gideceği Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçak, akşam saatlerinde hareket edecek.

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