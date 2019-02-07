Son Dakika Haberleri: Maicon, Suudi Arabistan'a Gidiyor

Maicon, Suudi Arabistan'a Gidiyor

1 saat önce

Galatasaray Kulübü'nün Suudi Arabistan temsilcisi El Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon, Riyad'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi.

Galatasaray Kulübü'nün Suudi Arabistan temsilcisi El Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon, Riyad'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi.

Atatürk Havalimanı'na öğleden sonra gelen Maicon, bilet işlemlerini tamamladı.

Havalimanında bir süre dinlenen Maicon, çalışan ve yolcularla da fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:20 Kaynak: AA

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