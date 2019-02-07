Maicon, Suudi Arabistan'a Gidiyor
1 saat önce
Galatasaray Kulübü'nün Suudi Arabistan temsilcisi El Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon, Riyad'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi.
Galatasaray
Kulübü'nün Suudi Arabistan
temsilcisi El Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoperi Maicon
, Riyad
'a gitmek için Atatürk Havalimanı
'na geldi.
Atatürk Havalimanı'na öğleden sonra gelen Maicon, bilet işlemlerini tamamladı.
Havalimanında bir süre dinlenen Maicon, çalışan ve yolcularla da fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:20 Kaynak: AA
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