Maide anne protestosunu almanya parlamentosu'nun önünde yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maide anne protestosunu almanya parlamentosu'nun önünde yapacak - Son Dakika

Maide anne protestosunu almanya parlamentosu'nun önünde yapacak

7 saat önce

Maide anne protestosunu Almanya Parlamentosu'nun önünde yapacakAlmanya, (DHA) ? Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için dün ikinci protestosunu gerçekleştiren anne Maide T.

Maide anne protestosunu Almanya Parlamentosu'nun önünde yapacak

Almanya, (DHA) ? Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için dün ikinci protestosunu gerçekleştiren anne Maide T., protestosunu gelecek hafta Almanya Parlamentosu (Bundestag) önünde yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 20 yaşındaki kızı Nilüfer T. için sesini duyurmaya çalışan ve bu sebeple geçen hafta cuma günü protesto başlatan Maide T., ikinci protestosunu dün öğleden sonra kızının kandırıldığını öne sürdüğü derneğin Navenda Kurdistaniyen Li Berline'nin karşısında gerçekleştirdi. Anne Maide T., 'Cuma günleri yaptığım protestomu, gelecek cuma günü Almanya parlamentosu önünde yapmaya karar verdim. Özellikle Alman siyasetçileri ve medyasına mesaj verebilmek için bunu yapacağım. Tek amacım kızımın sağ salim, tekrar evine dönmesi, normal yaşamını sürdürebilmesidir' dedi. Protesto sırasında yağan yağmura aldırmayan anne Maide T.'yi görüp yanına gelen bir grup kadın da destek verdi. Kızının bulunması için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istediği Almanca olarak yazdığı pankartı elinde tutan ve kızının resminin bulunduğu önlüğü giyerek protesto gerçekleştiren Maide T., gelen polis ekibiyle de kısa süreli bir görüşme yaptı.

'KIZIM GELİRSE YAŞAR, GELMEZSE YAŞAYAMAZ'

Habercilere konuşan anne Maide T., 'Alman polisi, kızım 18 yaşından büyük diye yani reşit olduğu için, 'bir şey yapamıyoruz' diyorlar. Çocuğum yaşamı çok severdi, ama yaşamayı çok seven çocuğumun yaşam hakkını elinden aldılar, kızım bunun farkında değil. Belki şimdi farkındadır, ama gelemiyordur. Öyle veya böyle çocuğumun yaşam hakkı geri verilene kadar, çocuğum eve gelene kadar, normal yaşam hakkını elde edene kadar, ben anne olarak bu savaşa devam edeceğim. Çünkü kızım gelirse yaşar, gelmese yaşayamaz? dedi.

ANNELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Anne Maide T., 'IŞİD, PKK hangi örgüt olursa olsun, çocuğunu terör örgütlerine kaptıran annelere, sağduyusu olan tüm annelere sesleniyorum. Çocuklarımız için gelin, birlikte bu savaşı sürdürmeye devam edelim. Anneler beni bu yolda, yalnız bırakmasınlar. Çocuklarımız için, bu savaşı birlikte verelim. Tüm anneleri bekliyorum' şeklinde çağrıda bulundu.

KADINLARDAN DESTEK GELDİ

Maide T'ye, Cumhuriyet Kadınları Berlin Derneği ve Vatan Partisi Öncü Kadın Berlin üyesi olan bir grup kadından destek geldi. Kadınlar, Maide T ile dayanışma içinde olacaklarını belirttiler. Cumhuriyet Kadınları Berlin Derneği Başkanı Serap Mamati, 'Her türlü desteğe hazırız ve bu savaşta sizinle beraberiz. Bunu bir anne olarak da yapmak istiyorum. Her anne, çocuğunun yanında olmasını ister. Onun içinde buradayız' dedi.

Eyleme destek veren Vatan Partisi Öncü Kadın Berlin Başkanı Gülseren Küçükkale ise, 'Bölücü terör örgütüne karşı Diyarbakır annelerin direnişi Hacire annenin çığlığı ile başladı. Burada da bu direnişi başlatan Maide anne oldu. Biliyoruz ki, Avrupa'da birçok genç, terör örgütleri tarafından kandırılıp kaçırılıyor. Hem gençler hem de onların aileleri tarafından birçok olumsuzluklar yaşanıyor. Maide anne burada yalnız olmasına rağmen, büyük bir cesaretle böyle bir protestoya girişti. Böyle bir annenin, protestonun Almanya'da Avrupa'da olması, ayrı bir önem taşıyor. Çünkü terör örgütlerinin buralardaki uzantıları, birtakım destekleri Avrupa'dan sağlıyor. Maide annenin burada yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

Maide anne protestosunu almanya parlamentosu'nun önünde yapacak

Berlin, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekel bayi işleten anne ve kızını tekme tokat dövdü
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesine geriledi

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maide anne protestosunu almanya parlamentosu'nun önünde yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]