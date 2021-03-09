Mainstream Filmi - Son Dakika

Her şeyin dijital olduğu ve kişinin kimliğini gizli tutmasının imkansızlaştığı çağda, üç kişinin etrafında dönen bir aşk hikayesini konu edinen filmin yönetmen koltuğunda Gia Coppola otururken senaryosunu ise Gia Coppola ile birlikte Tom Stuart kaleme alıyor.
Yönetmen: Gia Coppola
Senaryo: Gia Coppola, Tom Stuart
Oyuncular: Maya Hawke, Andrew Garfield, Kalena Yiaueki, Nat Wolff, Jacqui Getty, Nick Darmstaedter, Colleen Camp, Marshall Bell, Pascale Coppola, Jordan L. Jones, Jefery Levy, Jason Schwartzman, Trevor White, Casey Frey, Kelemete Misipeka, Charles Melton, Gio Padilla, Chang Chris, Alexa Demie, Desmond Napoles, Johnny Knoxville, Nathalie Love, Jake Paul, Patrick Starr, Rola, Jan Jeffcoat, Alyson Van, Charissa Kroeger, Tina Jackson, Noelle Rodriguez
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Mainstream
Yapımcı Firma: American Zoetrope
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 94 dk.
Dağıtıcı Firma: American Zoetrope
Vizyon Tarihi: 01.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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