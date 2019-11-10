Son Dakika Haberleri: Mainz 05'te teknik direktör Sandro Schwarz'ın görevine son verildi
Son Dakika Spor Mainz 05'te teknik direktör Sandro Schwarz'ın görevine son verildi

Mainz 05'te teknik direktör Sandro Schwarz'ın görevine son verildi

7 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'te kulüp yönetimi, teknik direktör Sandro Schwarz'ın görevine son verdi.

Mainz 05'te teknik direktör Sandro Schwarz'ın görevine son verildi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'te kulüp yönetimi, teknik direktör Sandro Schwarz'ın görevine son verdi.


Alman kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak teknik direktör Schwarz ile yolların ayırıldığı belirtildi.


2017'nin mayıs ayından beri Mainz 05'te görev yapan 41 yaşındaki Schwarz'in 2021-2022 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.


Bu sezon oynanan 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Mainz 05, 9 puanla düşme hattında yer alıyor.


Mainz ekibi geçen hafta Leipzig takımına deplasmanda 8-0, dün de sahasında Union Berlin'e 3-2 yenilmişti.


Bundesliga'da geçen hafta Bayern Münih teknik direktör Nico Kovac'ın, dün de Köln Kulübü Achim Beierlorzer'in görevine son vermişti.

Almanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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