Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi - Son Dakika

Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi

11.01.2021 10:05

Gaziantep Futbol Kulübü, yaklaşık bir buçuk yıldır takımın başında görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Gaziantep Futbol Kulübü, yaklaşık bir buçuk yıldır takımın başında görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı ekiple yolları ani şekilde ayrılan Rumen çalıştırıcının bir buçuk yıldaki başarılı grafiği ise dikkat çekiyor.

Süper Lig'de bu sezona damga vuran takımların başında gelen Gaziantep FK, başarılı Teknik Direktörü Marius Sumudica ile yollarını ani bir şekilde ayırdı. Özellikle son haftalarda her maç sonrası sözleşme talebine yönelik açıklamalarda bulunan ve yönetimle basın kanalıyla restleşme yaşayan Marius Sumudica, son olarak Sivas spor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla bardağı taşırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı kararı alan Gaziantep FK yönetimi, Rumen teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

GAZİANTEP'İN BAŞINDA 24 GALİBİYET, 20 BERABERLİK VE 13 MAĞLUBİYET ALDI

Gaziantep ekibiyle yolları ani şekilde ayrılan Marius Sumudica'nın bir buçuk yıllık başarılı performansı ise dikkat çekiyor. Gaziantep ekibinin başında ligde ve kupada toplam 57 resmi maça çıkan Marius Sumudica, bu maçlarda 24 galibiyet, 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 2019-2020 sezonu başında takımın başına geçen Rumen teknik adam, ligde oynanan 34 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 46 puan toplamış ve ligi sekizinci sırada tamamlamıştı. Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip kalelere 49 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 50 gol gördü. Türkiye Kupası'nda ise Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Turgutluspor'u eleyen Sumudica'nın Gaziantep'i, 5. turda ise Kırklarelispor'a elenmişti.

BU SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonki başarılı grafiğini bu sezon da sürdüren Sumudica yönetiminde Gaziantep FK, ligde şuana kadar oynadığı 17 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 31 puan topladı. Ligin 17 haftalık döneminde 2 mağlubiyetle en az mağlup olan takım konumunda bulunan Sumudica'nın ekibi, bu maçlarda rakip kalelere 31 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 19 gol gördü. Türkiye Kupası'nda ise Serik Belediyespor ve Kocaelispor'u eleyen Gaziantep FK, son 16 turunda Konyaspor ile eşleşti.

KAZANDIKLARI MAÇLARDAN SONRA HALAY ÇEKTİ

Gaziantep ekibinde görev yaptığı süre boyunca hem oynattığı oyun hem oyun taktiği hem de maç sonu sevinç gösterileri ile gündem olan Marius Sumudica, özellikle kazandıkları maçlardan sonra halay çekmesi ile Türk futbol tarihine adını yazdıran hocalardan biri olmayı başardı. Gaziantep ekibinin özellikle bu sezonki Trabzonspor beraberliği, Beşiktaş, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü galibiyetleri sonrası saha kenarında halay çeken Marius Sumudica, sosyal medyada uzun süre gündem olmuş, bazı kullanıcıların tepkisini çekerken, bazı kullanıcıların da sempatisini kazanmıştı.

GÖRDÜĞÜ KARTLARLA LİGE DAMGA VURDU

Başarıları kadar ilginç sevinçleri ve hırçın tavırlarıyla da dikkat çeken Marius Sumudica, ligin en çok kart gören hocası olarak da hafızalara kazındı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon ligde gördüğü kartlarla çok konuşulan Rumen çalıştırıcının hakemlerle de yıldızı pek barışmadı. Bu sezon ligde geride kalan 17 haftada iki kez kırmızı kart gören Sumudica, sekiz kez de sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kartlara sitem eden Rumen hoca, hakemlerin kendisine önyargılı davrandığını ve en ufak söyleminin cezalandırıldığını her fırsatta dile getirerek dikkat çekmişti.

SON AÇIKLAMALARI SONUNU GETİRDİ

Son haftalarda özellikle yönetimle sözleşme konusunda restleşme yaşayan Rumen teknik adam, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla spor medyasının ve Gazianteplilerin tepkisini çekmiş ve açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu. Rumen teknik adamın tavırlarının ardından olağanüstü toplantı kararı alan Kırmızı-siyahlı yönetim, Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, hırçın tavırları ve başarılı grafiği ile hafızalarda yer edinen Marius Sumudica'nın Gaziantep kariyeri sona ermiş oldu.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi
Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi
Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi
Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi

Teknik Direktör, Gaziantep, Futbol, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mairus Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi - Son Dakika Spor


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