Ülkemizin en önemli tasarım markalardan biri haline gelen Ham:m, 18-22 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Maison&Objet Paris Fuarı'nda, 5A Salon S162 standında ilk kez yerini aldı.

Doğal ve kaliteli malzemeler kullanarak el işçiliği ile üretilen geleceğin antika tasarımlarıyla fuarda yer alan Ham:m; Casual avenue standında "Mama" sallanan koltuk, "Sandık" dolap "Büfet" gibi en sevilen ürünlerin yanı sıra onlarca farklı mobilya ve aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor.

Kullanıp atılmaz, miras bırakılır mottosuyla ürünler tasarlayarak bu ürünleri tüketicilerle buluşturan Ham:m aynı zamanda Ham:mPlus adıyla ücretsiz iç mimari danışmanlık hizmetiyle ev veya iş yerlerine hizmet veriyor. Kurumsal alanda şirketlere ve mimarlara hizmet eden bir marka olma yolunda da hızla ilerleyen Ham:m, ürünlerini, online satış kanalıyla Türkiye'nin her köşesinde sevenleriyle buluşturuyor.

"İnsanlar evlerinde tek başına bir şey ifade eden ve hikayesi olan ürünler görmek istiyor"

Dünyada, koyu ve pastel renklerin, pirinç ve bakır ile uyumundan doğan tasarımların trend olduğunu belirten Ham:m Plus CEO'su Muhammet Taşlı, "Bir yandan modern bir asillik hızlıca yayılırken bir yandan da natürel, doğal ve el yapımı ürünlerle yapılan ve son derece yumuşak hisleri olan her türlü tasarım kuvvetli bir şekilde trendini sürdürüyor. Ham:m bu iki noktada bir çok yenilik peşinde koşuyor" diyor.

Dekorasyonun, yapıların değişimiyle eş güdümlü olduğunu vurgulayan Taşlı,Küçülen yaşam alanları bugünün en büyük gerçekliği ve buna ayak uyduran markalar daha da yükselişte diyor ve şöyle devam ediyor: "Dekorasyon eskiden çok karmaşık ve yorucu ilerliyordu ülkemizde ancak Ham:m'ın insanalara sunduğu yaşam tarzında az ve çok kaliteli mobilyalar, natürel veya tam zıttı koyu renkler oluşturulmuş duvarlar, sıcak ve samimi aydınlatma elemanları her şeyi değiştiriyor. İnsanlar artık evlerinde tek başına bir şey ifade eden hikayesi olan ürünler görmek istiyor. Burada Ham:m'ın yarattığı koleksiyonlar bu gerçekliğe hizmet ediyor diyebiliriz."