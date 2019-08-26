Maja Ognjenovic, VakıfBank'ta

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Rusya ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Maja Ognjenovic'i kadrosuna kattı.



2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler dünya şampiyonluğu, Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank, Dinamo Moskova'dan Maja Ognjenovic'i kadrosuna kattığını açıkladı. 1984 doğumlu olan Ognjenovic, 1.83 boyunda ve pasör pozisyonunda görev yapıyor.



VakıfBank'ın resmi internet sitesinden konuya ilişkin, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i renklerine bağladı. 1.83 boyundaki pasör, gelecek sezon sarı-siyahlılar'ın başarısı için mücadele edecek. Maja'ya VakıfBank'a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı. - İSTANBUL