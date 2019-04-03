Majd H.'nin Çağırdığı Tecavüzcülerden Sonuncusu da Yakalandı
34 dakika önce
GEÇEN yıl ekim ayında Freiburg kentinde Suriyeli bir mülteci diskotekte tanıştığı kıza tecavüz etmişti.
GEÇEN yıl ekim ayında Freiburg kentinde Suriyeli bir mülteci diskotekte tanıştığı kıza tecavüz etmişti. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan 18 yaşındaki genç kızı diskoteğin yanındaki çalılıklara götüren 22 yaşındaki Majd H., kıza tecavüz ettikten sonra aynı diskotekte bulunan diğer 10 arkadaşının da genç kıza tecavüz etmeleri için telefonla çağırmıştı.
Polis, şikayet üzerine kısa sürede 10 zanlıyı yakalamıştı. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki kaçak Suriyeli zanlı da Freiburg yakınlarındaki Emmendingen'de yakalandı ve ilk sorgusundan sonra cezaevine kondu. Böylece tecavüzcü 11 zanlının tamamı cezaevine girmiş oldu. Savcı olayla ilgili iddianameyi hazırlamış, mahkeme de bu iddianameyi kabul etmişti. Duruşma tarihleri ise henüz belli değil.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:19
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