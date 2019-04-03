Son Dakika Haberleri: Majd H.'nin Çağırdığı Tecavüzcülerden Sonuncusu da Yakalandı

Majd H.'nin Çağırdığı Tecavüzcülerden Sonuncusu da Yakalandı

34 dakika önce

GEÇEN yıl ekim ayında Freiburg kentinde Suriyeli bir mülteci diskotekte tanıştığı kıza tecavüz etmişti.

Majd H.'nin Çağırdığı Tecavüzcülerden Sonuncusu da Yakalandı, System.String[]
GEÇEN yıl ekim ayında Freiburg kentinde Suriyeli bir mülteci diskotekte tanıştığı kıza tecavüz etmişti. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan 18 yaşındaki genç kızı diskoteğin yanındaki çalılıklara götüren 22 yaşındaki Majd H., kıza tecavüz ettikten sonra aynı diskotekte bulunan diğer 10 arkadaşının da genç kıza tecavüz etmeleri için telefonla çağırmıştı.

Polis, şikayet üzerine kısa sürede 10 zanlıyı yakalamıştı. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki kaçak Suriyeli zanlı da Freiburg yakınlarındaki Emmendingen'de yakalandı ve ilk sorgusundan sonra cezaevine kondu. Böylece tecavüzcü 11 zanlının tamamı cezaevine girmiş oldu. Savcı olayla ilgili iddianameyi hazırlamış, mahkeme de bu iddianameyi kabul etmişti. Duruşma tarihleri ise henüz belli değil.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:19 

Freiburg, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri CHP, İl Seçim Kurulu'na "Oy Sayım Kararı Kaldırılsın" Başvurusu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Majd H.'nin Çağırdığı Tecavüzcülerden Sonuncusu da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]