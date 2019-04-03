Majd H.'nin Çağırdığı Tecavüzcülerden Sonuncusu da Yakalandı

GEÇEN yıl ekim ayında Freiburg kentinde Suriyeli bir mülteci diskotekte tanıştığı kıza tecavüz etmişti.

GEÇEN yıl ekim ayında Freiburg kentinde Suriyeli bir mülteci diskotekte tanıştığı kıza tecavüz etmişti. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan 18 yaşındaki genç kızı diskoteğin yanındaki çalılıklara götüren 22 yaşındaki Majd H., kıza tecavüz ettikten sonra aynı diskotekte bulunan diğer 10 arkadaşının da genç kıza tecavüz etmeleri için telefonla çağırmıştı.



Polis, şikayet üzerine kısa sürede 10 zanlıyı yakalamıştı. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki kaçak Suriyeli zanlı da Freiburg yakınlarındaki Emmendingen'de yakalandı ve ilk sorgusundan sonra cezaevine kondu. Böylece tecavüzcü 11 zanlının tamamı cezaevine girmiş oldu. Savcı olayla ilgili iddianameyi hazırlamış, mahkeme de bu iddianameyi kabul etmişti. Duruşma tarihleri ise henüz belli değil.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum

İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri

CHP, İl Seçim Kurulu'na "Oy Sayım Kararı Kaldırılsın" Başvurusu Yaptı