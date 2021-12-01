Majid Majidi, İstanbul'da sinemaseverlerle bir araya gelecek - Son Dakika

İranlı yönetmen, yapımcı ve senarist Majid Majidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Balkon Film tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kızılay Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"ne konuk olacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilen festival kapsamında Majidi, 4 Aralık'ta Atlas 1948 Sineması'nda "Ustalık Sınıfı" etkinliğinde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Etkinlikte sinema tecrübelerini katılımcılara aktaracak olan Majidi'nin İran'da başlayıp başta Avrupa'ya, sonra da tüm dünyaya ulaşan filmlerinin yapım, festival ve dağıtım süreçleri konuşulacak.

Ustalık Sınıfı'nda İran sinemasının gelişimi, özelde ise Majidi'nin sineması her boyutuyla masaya yatırılacak.

"Cennetin Çocukları", "Cennetin Rengi" ve "Baran" filmleriyle kısa sürede ünü tüm dünyaya ulaşan Majid Majidi'nin "Ustalık Sınıfı" etkinliğine katılım için başvurular "www.dostlukfilmfestivali.com" adresindeki kayıt formundan gerçekleştirilebilecek.

"Children of Heaven" filmi ile Oscar adayı ilk İranlı yönetmen olan Majid Majidi'nin 2020 yılında dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirdiği filmi "Sun Childiren/ Güneşin Çocukları" da festivalin "Özel Gösterim Seçkisi"nde 3 Aralık'ta saat 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Majidi'nin dünyadaki 152 milyon işçi çocuğa adadığı filminde, gerçek hayatlarında da sokakta yaşayan 12 yaşındaki Ali ve grubunun hikayesi anlatılıyor.