MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz - Son Dakika

MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz
23.01.2021 00:20
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, erken seçim ve iktidara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kulat, "18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekün sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz. Muhalefet, bu tempoyla devam ederse erken seçim olur" dedi.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabından iktidara ve muhalefete ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"ERKEN SEÇİM OLUR"
Twitter'dan yaptığı paylaşımda AK Parti'nin 18 yıllık iktidarın muhalefet karşısında ilk defa defansta savunma yaptığını dile getiren Kulat, erken seçim olabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekün sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz. Muhalefet; "sahada olmaya şu anki kararlılıkla devam ederse" bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur. İktidara gelince ilk kez ofansif politika yerine defans yapıyor."
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