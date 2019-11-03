Makak cinsi maymunların ismini halk belirledi

Habur Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen yavru makak cinsi maymunların ismi belli oldu. Hayvanat bahçesi ziyaretçileri arasında yapılan anket sonucu maymunlara 'Zeytin' ve 'Fıstık' isimleri verildi.



Habur Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenirken bir otomobilde yakalanan ve daha sonrasında Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen makak cinsi maymunların ismi halk oylamasıyla belirlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaşın katıldığı makak cinsi maymunlara isim verme töreninde yapılan oylama ile Biber, Zeytin ve Fıstık isimlerinden Zeytin ve Fıstık isimleri seçildi. Makak cinsi maymunlardan dişi olana Fıstık, erkek olana ise Zeytin ismi verildi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Fıstık ve Zeytin törende kendileri için hazırlanan yiyecekleri yerken, Fatma Şahin de maymunlarla yakından ilgilendi. Törende Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu maymun Can'ın da doğum günü kutlandı.



"Makak cinsi maymunlarımızın ismi Fıstık ve Zeytin"



Türkiye'nin en iyi hayvanat bahçesine sahip olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Doğurganlık, hijyen ve tür sayısı bakımdan Türkiye'nin en büyük, en iyi hayvanat bahçesi burası. Şuana kadar yıl bitmeden 4 buçuk milyon ziyaretçi ağırladık. Bugün de sınırda yakalanıp bize teslim edilen bu makak cinsi maymunlarımıza isim vermek için toplandık. Bu kapsamda maymunların isimleri için bir anket yaptık. Bu ankette biri dişi, biri erkek olan maymunlarımız için 200 isim içerisinde Fıstık, Zeytin ve Biber isimleri ön plana çıktı. Bu kapsamda canlı oylama yaparak dişi maymunumuza Fıstık, erkek olan maymunumuza da Zeytin isimini verdik" dedi.



"Maymunların durumu gayet iyi"



Maymunların durumu hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler ise, "Gümrükten kaçak olarak ülkeye sokulmak üzereyken yakalanan makak cinsi maymunları biz teslim aldık. Maymunlar buraya gelene kadar iyi koşullarda bulunmadıkları içi biraz rahatsız ve bakımsızdı. Biz de burada maymunların kan örneklerini alarak tahlil yaptık, bütün kontrollerini de tamamladık. Maymunlar iki gün de yoğun bakımda kaldı. Sonrasında ise genel durumları düzeldi. Şu anda meyve, sebze ve bisküvi tarzı şeylerle beslenmeye devam ediyorlar. Maymunlarımızın biri dişi, biri erkek. Bugün de bunlara isim koyduk" diye konuştu.



Maymunlara isim verilmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu maymun Can'ın doğum günü kutlandı. 4 yaşına giren maymun için Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin pasta keserken, Şahin maymun Can'a pasta yedirdi. Can'ın Fıstık ve Zeytin'le oynamaya çalışması ise renkli görüntüler oluşturdu. - GAZİANTEP