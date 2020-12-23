- Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 ay hapis istemi - Son Dakika

- Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 ay hapis istemi

İSTANBUL - Yasadışı yollardan maymun sahiplendiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin evine geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla maymun sahiplendiği gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyon ile maymun fenomenden alınarak hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Olayın ardından yeniden yasadışı yolla maymun sahiplenen İzgi'nin 2. kez sahiplendiği maymun da elinden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Meriç İzgi'nin yeniden yasadışı yolla maymun sahiplenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3. maymuna da el koyup hayvanat bahçesi yetkilerine teslim etmişti.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Meriç İzgi hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, fenomen hakkında "zincirleme şekilde kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle İzgi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.