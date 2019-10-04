Makam aracı haczedilen başkan, işe eşeğiyle gitmeye başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) makam aracına el koyulan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, dün sabah evinden belediye binasına eşek ile gitti.



KKTC'de makam aracına el koyulan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, işine eşeği ile gitmeye başladı. Belediyeye eşek ile gitmesinin şov ya da duygu sömürüsü yapmak olmadığını belirten Coşkun, KKTC'de 28 belediyenin de borçlarının olduğu için bu yolu tercih ettiğini, ayrıca hükümetten devlet katkı parasının yattığını ancak o paranın sadece işçilerin maaşlarına yettiğini söyleyerek, işçilerin parasını vermektense arabayı vermeyi tercih ettiğini ifade etti.



Dipkarpaz Belediyesi'nin 2010 yılından kalan elektrik borcu nedeniyle belediye başkanının 115 bin lira değerindeki aracı, 30 bin TL'lik borç karşılığında haczedilmişti. - LEFKOŞA