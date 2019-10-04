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Makam aracına haciz gelince eşekle işe gitmeye başladı

56 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dipkarpaz Belediyesi'nde Başkanın kullandığı makam aracına elektrik kurumuna borcu nedeniyle haciz geldi.

Makam aracına haciz gelince eşekle işe gitmeye başladı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dipkarpaz Belediyesi'nde Başkanın kullandığı makam aracına elektrik kurumuna borcu nedeniyle haciz geldi. Haciz memurları makam aracını çekici ile alınca, Belediye Başkanı Suphi Çoşkun da eşekle işe gitmeye başladı.

KKTC'de gündem olan olay önceki gün meydana geldi. Dipkarpaz Belediyesi'nin 2010 yılından kalan elektrik borcu faizleriyle birlikte 30 bin TL'ye çıktı. Belediye, bütçesinin olmadığı gerekçesiyle parayı ödeyemedi.

Bunun üzerine haciz memurları belediye başkanı Çoşkun'un evine gitti. Memurlar, Belediye'nin makam aracına el koyacaklarını belirtti. Aracına el konulmaması için uğraş veren Suphi Coşkun, bunda başarısız oldu.

Medyaya açıklama yapan Çoşkun, "İşçilerin parasını değil, aracı verdim. Bundan sonra işe eşekle giderim" dedi. Dediğini yapan Başkan Çoşkun bu sabah belediyeye eşekle gitti. Eşek, makam aracının olduğu yere bağlandı. DHA'ya konuşan Çoşkun, "Bizim amacımız makam aracı falan değil. Borcumuzu faizsiz ödemek istedik kabul etmediler. Eşekle de işe gideriz, sorun değil" dedi.

Kıbrıs'ta, Karpaz eşekleri dünyanın en güzel gözlü hayvanları olarak biliniyor.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
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