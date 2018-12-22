Son Dakika Haberleri: Makam Aracını Durduran Erdoğan Vatandaşlarla Sohbet Etti

Makam Aracını Durduran Erdoğan Vatandaşlarla Sohbet Etti

7 saat önce

Gülseli KENARLI - Can EROK - İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Makam Aracını Durduran Erdoğan Vatandaşlarla Sohbet Etti, System.String[]
Gülseli KENARLI - Can EROK - İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa katılmak üzere çıktı. Tarabya Bayırı Caddesi'nde makam aracını duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ın yanında oğlu Bilal Erdoğan'ın olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini görüntüleyen gazetecilere de el salladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:37 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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