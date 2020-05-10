Makam aracını yaşlı kadın için kullandı - Son Dakika

Makam aracını yaşlı kadın için kullandı

MANİSA - Seçildiği günden beri makam aracı kullanmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 85 yaşındaki Öztan Çatalkaya'yı belediye garajından çıkardığı ve kendi kullandığı makam aracıyla gezdirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yürüme zorluğu yaşayan 85 yaşındaki kadın için Belediye Başkanı Çetin Akın bir ilke imza atttı. Seçildiği günden beri kullanmadığı makam aracını belediye garajından çıkarıp şoför koltuğuna geçen Başkan Akın yaşlı kadına şehir turu attırdı.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara, verilen izin kapsamında Turgutlu'da yürüme zorluğu yaşayan 85 yaşındaki Öztan Çatalkaya, Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından gezdirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, makam arabasıyla Öztan Çatalkaya'yı evinden alarak önce sokaklarda gezdirdi. Daha sonra Çatalkaya'yı Irlamaz Spor Vadisine götürdü. Başkan Akın, buradaki yeşil alanda banklarda oturarak Çatalkaya ile sohbet etti.