Son Dakika Haberleri: Makam Kapısını Kaldırdı, Balkon Konuşması Yaparak Kabullere Başladı

Makam Kapısını Kaldırdı, Balkon Konuşması Yaparak Kabullere Başladı

32 dakika önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seçmenin yüzde 56.80'lik oyu ile Belediye Başkanı seçilen MHP'li Hüseyin Dönmez, makam odasının kapsını söktürdükten sonra balkon konuşması yaparak tebrikleri kabul etti.

Makam Kapısını Kaldırdı, Balkon Konuşması Yaparak Kabullere Başladı, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seçmenin yüzde 56.80'lik oyu ile Belediye Başkanı seçilen MHP'li Hüseyin Dönmez, makam odasının kapsını söktürdükten sonra balkon konuşması yaparak tebrikleri kabul etti.

Seçim çalışmaları kapsamında halka makam kapısının olmayacağı sözünü veren Başkan Dönmez, ilk icraat olarak makam odasının kapısını söktürerek görevine başladı. Belediye binası önünde kurban kesiminin ardından toplanan kalabalığa balkon konuşması yapan Dönmez, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, "Bize gönül veren vermeyen kim olursa olsun kapımız açık zaten, şu anda tamamen açık olacak. Kim olursa olsun gece gündüz saati hiç önemli değil arasın beni. Vatandaş çıkacak arayacak benim bir sorunum var diyecek. Seçim akşamı da söylemiştim, mağdur kim varsa sorununu çözebildiğim kadar çözeceğim. Buradan söz veriyorum. Ben Eskipazar'ın tamamının belediye başkanı olacağım, yani A partili B partili demeden. Sonuçta bu bir seçimdir, yarıştır, gelsinler diğer arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Seçim zamanı geldi, Eskipazar'da güzel bir seçim geçti. Bu süreçte diğer arkadaşlarımızla belki ufak tefek sorunlarımız olmuştur. Ben sizlerin huzurunda hatam varsa özür diliyorum. Hakkım helal olsun. Ben seçim akşamı parti rozetimi çıkardım. Hiçbir ayrım yapmadan bütün Eskipazar'a hizmet edeceğim" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, kendisini tebriğe gelen vatandaşları söktürdüğü makam odasının girişinde karşılayarak, tebrikleri kabul etti.

Burada İHA'nın sorularını da cevaplandıran Dönmez, "Seçim çalışmaları sırasında vatandaşlar bana dedi ki 'Biz belediyeye giremiyorduk zamanında randevu olmadan.' Bende 'randevuya gerek yok, kapıyı kaldıracağım, çat kapı gireceksiniz' dedim. 5 yıl boyunca bu kapıyı taktırmayacağım" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:30 Kaynak: İHA

Hüseyin Dönmez, Karabük, Eskipazar, Güncel
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