Makam Kapısını Kaldırdı, Balkon Konuşması Yaparak Kabullere Başladı

Makam kapısını kaldırdı, balkon konuşması yaparak kabullere başladı MHP'li Başkan halka verdiği söz üzerine makam odasının kapısını sökerek tebrikleri kabul etti MHP'li Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez: "Kim olursa olsun kapımız açık zaten, şu anda tamamen açık olacak"KARABÜK -...

Makam kapısını kaldırdı, balkon konuşması yaparak kabullere başladı

MHP'li Başkan halka verdiği söz üzerine makam odasının kapısını sökerek tebrikleri kabul etti

MHP'li Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez:

"Kim olursa olsun kapımız açık zaten, şu anda tamamen açık olacak"



KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seçmenin yüzde 56.80'lik oyu ile Belediye Başkanı seçilen MHP'li Hüseyin Dönmez, makam odasının kapsını söktürdükten sonra balkon konuşması yaparak tebrikleri kabul etti.

Seçim çalışmaları kapsamında halka makam kapısının olmayacağı sözünü veren Başkan Dönmez, ilk icraat olarak makam odasının kapısını söktürerek görevine başladı. Belediye binası önünde kurban kesiminin ardından toplanan kalabalığa balkon konuşması yapan Dönmez, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek, "Bize gönül veren vermeyen kim olursa olsun kapımız açık zaten, şu anda tamamen açık olacak. Kim olursa olsun gece gündüz saati hiç önemli değil arasın beni. Vatandaş çıkacak arayacak benim bir sorunum var diyecek. Seçim akşamı da söylemiştim, mağdur kim varsa sorununu çözebildiğim kadar çözeceğim. Buradan söz veriyorum. Ben Eskipazar'ın tamamının belediye başkanı olacağım, yani A partili B partili demeden. Sonuçta bu bir seçimdir, yarıştır, gelsinler diğer arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Seçim zamanı geldi, Eskipazar'da güzel bir seçim geçti. Bu süreçte diğer arkadaşlarımızla belki ufak tefek sorunlarımız olmuştur. Ben sizlerin huzurunda hatam varsa özür diliyorum. Hakkım helal olsun. Ben seçim akşamı parti rozetimi çıkardım. Hiçbir ayrım yapmadan bütün Eskipazar'a hizmet edeceğim" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, kendisini tebriğe gelen vatandaşları söktürdüğü makam odasının girişinde karşılayarak, tebrikleri kabul etti.

Burada İHA'nın sorularını da cevaplandıran Dönmez, "Seçim çalışmaları sırasında vatandaşlar bana dedi ki 'Biz belediyeye giremiyorduk zamanında randevu olmadan.' Bende 'randevuya gerek yok, kapıyı kaldıracağım, çat kapı gireceksiniz' dedim. 5 yıl boyunca bu kapıyı taktırmayacağım" dedi.

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