Makam Kapısını Söktüren Başkan, Müdürlerin Araçlarını Toplattı
55 dakika önce
MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, mazbatasını almasının ardından göreve başlar başlamaz ilk iş makam odasının kapısını söktürmesi sonrası ikinci adım olarak da birim müdürlerinin kullandığı 15 makam aracını toplattı.
MHP
'li Amasya
Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, mazbatasını almasının ardından göreve başlar başlamaz ilk iş makam odasının kapısını söktürmesi sonrası ikinci adım olarak da birim müdürlerinin kullandığı 15 makam aracını toplattı.
"Hiç kimse belediyenin aracıyla evine gidemeyecek" diye vaadinin olduğunu hatırlatan MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Araç
kullanma işine son. Makamların araç kullanmasını ortadan kaldırdık" dedi.
Görevi gereği işi olan müdürlere bildirmeleri halinde kurulan ulaştırma biriminin görevlendireceği hizmet aracının sunulacağını, kullanımda olan kendi makam aracının ise evinin önünde durmasının kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Mehmet Sarı, "Belediyenin hiçbir aracı makamı, mevkisi ne olursa olsun hiçbir kimsenin evinin önünde durmayacak" diye konuştu.
Araçların belediye garajına çekildiği uygulama ile birlikte önemli ölçüde tasarruf sağlayacaklarına ve satıp, satmama konusunda da verecekleri kararı duyuracaklarına değinerek bu sayede sabah evlerinden çıkan müdürlerin bir başından bir başı 8 kilometre olan şehrin tam ortasında olan belediyeye gelirken sorumluluk alanlarını da kontrol edebileceklerini anlatan Sarı, düzenlediği basın toplantısına katılan gazetecilere kendisine hediye olarak getirilen köy yumurtalarından ikram etti. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:43 Kaynak: İHA
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