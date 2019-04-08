Son Dakika Haberleri: Makam Kapısını Söktüren Başkan, Müdürlerin Araçlarını Toplattı

Makam Kapısını Söktüren Başkan, Müdürlerin Araçlarını Toplattı

55 dakika önce

MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, mazbatasını almasının ardından göreve başlar başlamaz ilk iş makam odasının kapısını söktürmesi sonrası ikinci adım olarak da birim müdürlerinin kullandığı 15 makam aracını toplattı.

Makam Kapısını Söktüren Başkan, Müdürlerin Araçlarını Toplattı, System.String[]
MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, mazbatasını almasının ardından göreve başlar başlamaz ilk iş makam odasının kapısını söktürmesi sonrası ikinci adım olarak da birim müdürlerinin kullandığı 15 makam aracını toplattı.

"Hiç kimse belediyenin aracıyla evine gidemeyecek" diye vaadinin olduğunu hatırlatan MHP'li Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Araç kullanma işine son. Makamların araç kullanmasını ortadan kaldırdık" dedi.

Görevi gereği işi olan müdürlere bildirmeleri halinde kurulan ulaştırma biriminin görevlendireceği hizmet aracının sunulacağını, kullanımda olan kendi makam aracının ise evinin önünde durmasının kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Mehmet Sarı, "Belediyenin hiçbir aracı makamı, mevkisi ne olursa olsun hiçbir kimsenin evinin önünde durmayacak" diye konuştu.

Araçların belediye garajına çekildiği uygulama ile birlikte önemli ölçüde tasarruf sağlayacaklarına ve satıp, satmama konusunda da verecekleri kararı duyuracaklarına değinerek bu sayede sabah evlerinden çıkan müdürlerin bir başından bir başı 8 kilometre olan şehrin tam ortasında olan belediyeye gelirken sorumluluk alanlarını da kontrol edebileceklerini anlatan Sarı, düzenlediği basın toplantısına katılan gazetecilere kendisine hediye olarak getirilen köy yumurtalarından ikram etti. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:43 Kaynak: İHA

Mehmet Sarı, MHP, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Vekilden, "AK Parti İstanbul'da Neden Kaybetti?" Sorusuna Çarpıcı Yanıt Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makam Kapısını Söktüren Başkan, Müdürlerin Araçlarını Toplattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]