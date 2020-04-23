Makam koltuğu 8 yaşındaki İrem'in ayağına gitti - Son Dakika

Geleneksel olarak 23 Nisan'da makamlar çocuklara devredilirken, evden çıkamayan 8 yaşındaki İrem'in hayali belediye başkanı tarafından gerçekleştirildi. Başkanlık koltuğunu İrem'in evine kadar götüren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çocukların hayalini gerçekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye, valilik, başkanlık ve bakanlık gibi önemli makamların koltukları çocuklara devredilirdi. Ancak korona virüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar makamlardan uzak kaldı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulunda okuyan 8 yaşındaki İrem Yörümez'in de belediye başkanlığı koltuğuna oturma hayali vardı. Daha önce ilettiği bu arzusunun evden çıkamayacağı için gerçekleşemeyeceğini düşünen Yörümez'e, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık sürpriz yaptı. Başkanlık koltuğunu dezenfekte ettirdikten sonra İrem'in evine götüren Başkan Işık, onu mutlu etti.



Koltuğa oturan Başkan İrem Yörümez, tele konferans ile daire amirleriyle görüştü. Korana virüsü kapsamında neler yapıldığını soran Yörümez, mahallelere daha çok park yapılmasını istedi. Yörümez, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı. Korona virüs sebebiyle evlerden çıkmasak da bayram coşkusunu evlerimizde de yaşıyoruz. Başkanlık koltuğuna oturmayı ben istedim. Başkanımdan rica ettim. Onlar da beni kırmadı. Bu koltukta oturmak çok güzel bir duygu, ama heyecanlandım. Bu salgın geçene kadar yaşlılarımız ve çocuklar evlerinden çıkmasın. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise mutlaka maske kullansın. Çünkü maske çok önemli" diye konuştu.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "23 Nisan'da makam koltuklarını biz kardeşlerimize teslim ediyorduk. Ama içinde bulunduğumuz korona virüs salgını sebebiyle onların sokağa çıkmaları yasak. Biz de İrem kardeşimizin talebini gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon düşündük. Kendisi bize gelemedi, lakin biz ona misafir olduk. Onu sevindirebildiysek ne mutlu bize" dedi.



Başkan Işık, daha sonra İrem ve kardeşine çeşitli hediyeler takdim etti. - BURSA