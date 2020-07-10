Makam odası haczedilen Başkan Karalar: "Odaya ihtiyacım yok" - Son Dakika

Makam odası haczedilen Başkan Karalar: "Odaya ihtiyacım yok"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin borcundan dolayı makam odasındaki eşyaların haczedilmesiyle ilgili, "2016 yılında bir iş adamı, bir ürün satıp ödenmesi için de 3-4 sene beklemişse değerinin ne kadar üzerine sattığını ben kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin borcundan dolayı makam odasındaki eşyaların haczedilmesiyle ilgili, "2016 yılında bir iş adamı, bir ürün satıp ödenmesi için de 3-4 sene beklemişse değerinin ne kadar üzerine sattığını ben kamuoyunun takdirine sunuyorum. Firmaya ilk 6 ayda 6 milyon 400 bin lira ödedik. 5 milyon 800 bin lira alacağı var. Genel olarak sahada olduğum için odaya ihtiyacım yok. Bizim işimiz şikayet değil. Bunların hepsini aşacağız" dedi.


Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.


Haciz işleminden sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Makam odasına ihtiyacı olmadığını söyleyen Karalar, "Odada oturan, odada vakit geçiren bir yönetici olmadım hiçbir zaman. Genel olarak sahada olduğum için odaya ihtiyacım yok. Aydın Prefabrik sahibi malum Ceyhan davasından önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte yargılanan, 5 yıl hapis cezası alıp geri dönen ve tekrar rüşvet verme- alma, ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılanıyor. Bu davayı Türkiye'de bilmeyen kalmadı. Sonuçlarını yargıdan bekliyoruz. Ceyhan'da bir parke işi olmuştu ve çok tartışılan bir iştir. Yapılmadığı iddia edilen, yapılmadığı halde para ödenen bir iştir o. Ben bilirkişi raporunu okudum. Raporda ise 'Bu iş yapılmamıştır ve iş yapılmadığı halde para ödenmiştir' deniliyor. O şahıs bizi hacizle karşı karşıya bıraktı. Yaklaşık 30 milyon liraya yakın Adana Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapmış bu firma. 20 milyona yakında belediye para ödemiş bu firmaya. Sadece 2020 yılında 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokoller için ödeme yaptık bu güç koşullarda. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar çıkmazda olduğunu herkes biliyor. Firmanın toplam alacağı 5 milyon 800 bin lira" diye konuştu.


"Teftiş kurulu inceleme yapıyor"


Firma hakkında çok sayıda iddiada olduğunu ve teftiş kurulunun incelediğini kaydeden Başkan Karalar, "Bu arkadaş bize hem parke veriyor hem de parke döşüyor. Öyle almış ihaleyi. İddialar ise şu yönde. Bize sattığı parkeleri diğer işlerde tekrar kullanıyor ve fazla fatura kestiği yönünde. Şu anda bu teftiş kurulu konusu. Teftiş kurulu bu konuyu tam bitirmedi. Bu 2016 yılının mevzusu. 2016'dan buraya gelen bir alacak. Ben buradan o alacaklıya soruyorum. 2016-2017-2018 yıllarında aklın neredeydi. Eğer sen yaptığın işle ilgili 4 yıl bekleyebiliyorsan yaptığın işin maliyet değerinin ne kadar üzerinde yaptın" ifadelerini kullandı.


"Bizi çalıştırmamaya kimsenin gücü yetmeyecek"


Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda borcunun 3 milyar artıp 4,5 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Karalar, daha sonra şunları söyledi:


"Ben şimdi anlıyorum Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda borcu 3 milyar artıp 4,5 milyar liraya ulaşmış ve 100 milyon sabit geliri olan belediye nasıl her ay 160 milyon gider yapmış. Her ay 59-60 milyon açık veren bir belediye teslim aldık. Ben şikayet etmiyorum. Benim işim şikayet değil. Allah'ın izniyle burayı çalışabilir hale getireceğiz. Bu 6 ayda o firmaya 6 milyon 400 bin lira para ödemişiz ve ödemeye devam ediyoruz. Ben kamuoyunun takdirine bunu sunuyorum. Bu kardeşiniz bunların hepsinin üstesinden gelecektir. 2016 yılından alacağı olan bir kişiye 6 ayda 6 milyon 400 bin lira ödeme bunun bir kanıtıdır. Bizi çalıştırmamaya çalışan kim olursa olsun hiçbirinin bizi çalıştırmamaya gücü yetmeyecektir."


"Kamuoyunun takdirine sunuyorum"


Alacaklı firmanın yaklaşık 4 yıldır alacağını beklediğini, ürünleri değerinin üzerinde sattığını ve muvazaalı bir alacak olduğunu söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim için her yer çalışma odası. Odaya ihtiyacımız yok. Sekizinci katta bir makam odamız daha var oranında hacizli olduğu söyleniyor. Sonuç itibariyle biz o şahsa ödeme yapıyoruz ve 5 milyon 800 bin lira alacağı kalıyor. Çok net söylüyorum muvazaalı bir alacak bu. Yapılan işlerin yüzde 90'ı da böyle. Yoksa bir şehrin 3 yılda borcu bu kadar artmaz. 3 milyar diyorsunuz dile kolay. Geliri 100 milyon olan bir belediyenin borcu geliri kadar her yıl artamaz. Bizim işimiz şikayet değil. Bunların hepsini aşacağız. 2016'da bir iş adamı, bir ürün satıp ödenmesi için de 3-4 sene beklemişse değerinin ne kadar üzerine sattığını ben kamuoyunun takdirine sunuyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Makam odası haczedilen Başkan Karalar: 'Odaya ihtiyacım yok' - Son Dakika

Son Dakika

19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler 18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 17:02 Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu 16:55 Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler 16:47 Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
20:52
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
20:24
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 21:43:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Makam odası haczedilen Başkan Karalar: "Odaya ihtiyacım yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]