Makam odasında savcıyı darp eden şüpheli hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi - Son Dakika
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Makam odasında savcıyı darp eden şüpheli hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi

04.04.2022 12:47

Makam odasında savcıyı darp eden şüpheli hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi Kartal Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı, zabıt katibi ve güvenlik görevlisini makam odasında darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli G.Y.

Makam odasında savcıyı darp eden şüpheli hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi

İSTANBUL - Kartal Anadolu Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı, zabıt katibi ve güvenlik görevlisini makam odasında darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli G.Y. hakkında, 4 ayrı suçtan 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Kartal Anadolu Adliyesi'nde 4 Mart 2022 tarihinde Cumhuriyet Savcısı, zabıt katibi ve güvenlik görevlisini makam odasında darp eden ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli G.Y.hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Anadolu Adliyesi'nde müşteki O.S.'nin Cumhuriyet Savcısı, A.P.'nin güvenlik görevlisi, İ.B.'nin de zabıt katibi olarak görev yaptıkları anlatıldı. Müşteki Cumhuriyet Savcısı O.S.'nin şüphelinin müştekisi olduğu soruşturma dosyasında soruşturma yürüttüğü, şüpheli G.Y.'nin olay günü adliyeye geldiği, makam odasında savcı O.S.'ye hitaben hakaret içeren sözler söylediği belirtildi.

'Savcıyı ittirip çenesine vurdu'

Şüphelinin sesinin yükselterek savcının masasına doğru yaklaşması üzerine güvenlik görevlisi A.P.'nin şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştığı, bu esnada şüphelinin A.P.'ye tekme ve yumruk attığı, ikili arasında arbede çıktığı kaydedildi. Şüpheli G.Y.'nin savcıyı ittirdiği, savcının çenesine vurduğu ve yaka kısmından tuttuğu, bu sırada şüpheliyi ayırmaya çalışan zabıt katibi İ.B.'ye de eli ve koluyla saldırdığı anlatıldı. Odaya gelen polis memurlarına da hakaret içeren sözler söylediğinin belirtildiği iddianamede, müştekilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandıkları aktarıldı.

13 yıl 7 ay hapis talebi

İddianamede, şüpheli G.Y.'nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "görevini yaptırmamak için direnme", "zincirleme şekilde tehdit", "kamu görevlisine karşı zincirleme şekilde alenen hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 1 ay 15 günden 13 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Makam odasında savcıyı darp eden şüpheli hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi
Makam odasında savcıyı darp eden şüpheli hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi
Makam odasında savcıyı darp eden şüpheli hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Makam odasında savcıyı darp eden şüpheli hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi - Son Dakika


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