Makam Odasının Kapısını Söktürdü

Kahramanmaraş'ta kesin olmayan sonuçlara göre Pazarcık Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı İbrahim Yılmazcan, makam odasının kapısını söktürdü.

Kahramanmaraş'ta kesin olmayan sonuçlara göre Pazarcık Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı İbrahim Yılmazcan, makam odasının kapısını söktürdü.



Yılmazcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlara birçok vaadinin olduğunu söyledi.



Bunları hayata geçirmek için çok yakında çalışmalara başlayacağını belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:



"Seçilmemiz durumunda 'Pazarcıklı hemşehrilerimiz belediye başkanı, İbrahim Yılmazcan ise hizmetkarları olacak.' demiştim. Vatandaşlarla aramda hiçbir engel olmayacağını söylemiştim. Bugün itibarıyla Pazarcık Belediye Başkanlığı makam odasının kapıları söküldü."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül belediyeciliğini" bugünden itibaren başlattıklarını ifade eden Yılmazcan, "Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturuyla, hemşehrilerime hizmet edeceğim." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti

Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu

Son Dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı: 319 Bin Geçersiz Oy Var

Son Dakika! 31 Mart Yerel Seçimlerine İlişkin İtiraz Süreci Sona Erdi