Makam Odasının Kapısını Söktürdü

Kahramanmaraş'ta kesin olmayan sonuçlara göre Pazarcık Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı İbrahim Yılmazcan, makam odasının kapısını söktürdü.

Kahramanmaraş'ta kesin olmayan sonuçlara göre Pazarcık Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı İbrahim Yılmazcan, makam odasının kapısını söktürdü.



Yılmazcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlara birçok vaadinin olduğunu söyledi.



Bunları hayata geçirmek için çok yakında çalışmalara başlayacağını belirten Yılmazcan, şöyle konuştu:



"Seçilmemiz durumunda 'Pazarcıklı hemşehrilerimiz belediye başkanı, İbrahim Yılmazcan ise hizmetkarları olacak.' demiştim. Vatandaşlarla aramda hiçbir engel olmayacağını söylemiştim. Bugün itibarıyla Pazarcık Belediye Başkanlığı makam odasının kapıları söküldü."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gönül belediyeciliğini" bugünden itibaren başlattıklarını ifade eden Yılmazcan, "Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturuyla, hemşehrilerime hizmet edeceğim." dedi.

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