Makama gönderilen çiçekler öğrenci yararına satışa çıkarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde göreve başlayan Mut Kaymakamı Muammer Köken, kendisini getirilen çiçekleri öğrencilere destek amacıyla satışa çıkardı.

Köken, yaptığı açıklamada, 26 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından vatandaşlardan ve esnaftan makama çiçek gönderildiğini belirtti.

Bu çiçeklerin satışa çıkarıldığını ifade eden Köken, "Çiçeklerin hayırlı bir işe vesile olmasını istedik. Bunların satışı sonucunda elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapılacak." dedi.

İlçede yaşayan vatandaşlar ise böyle bir sosyal sorumluluğun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Köken, satışa çıkarılan çiçeklerden satın alarak öğrencilere destek verdi.