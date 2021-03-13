Makamda bir kedi: 'Mayıs' - Son Dakika

Makamda bir kedi: 'Mayıs'

13.03.2021 00:58
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye bünyesinde hizmet veren Kedi Kasabası sakinlerinden yavru bir kediyi sahiplendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye bünyesinde hizmet veren Kedi Kasabası sakinlerinden yavru bir kediyi sahiplendi. 'Mayıs' ismini verdiği kedi, makama gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ni fırsat buldukça ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, buradan kedi sahiplendi. Makamında özel bir yer tahsis ettiği 10 aylık kediye 'Mayıs' ismini veren Başkan Demir, günün yorgunluğunu da onunla oynayarak gideriyor.

Sevimliliği ve cana yakınlığıyla kısa sürede uyum sağlayan kedi tüm ilgiyi üzerine çekerek başkanlık makamının maskotu haline geldi. Başkan Mustafa Demir, kedi ile yakından ilgilenip, elleriyle besliyor. Makamda çalışırken, masası üzerinde dolaşan, başkanlık katında özgürce gezen kediye büyük sevgi duyan Başkan Demir, belediyenin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nden herkesin kedi veya köpek sahiplenmesini de istedi. Başkanı ziyarete gelenlerde "Mayıs"a büyük ilgi gösterirken, kendini kaçmadan sevdirmesiyle de ilgi odağı oldu. - SAMSUN

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Samsun, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Makamda bir kedi: 'Mayıs' - Son Dakika


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