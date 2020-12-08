Makamda gündem 'Deprem' - Son Dakika

Makamda gündem 'Deprem'

08.12.2020 10:20
Makamda gündem 'Deprem', System.String[]

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile makamında bir araya geldi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile makamında bir araya geldi. 'Deprem' gündemli görüşmede Jeoloji Mühendisi Aykan, Balıkesir odaklı fay hatları ile ile ilgili detaylı bilgi verirken, Başkan Yılmaz ise alınması gereken önlemler üzerinden tam destek verdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir araya gelerek Balıkesir ve deprem üzerine görüş alışverişinde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; "Deprem ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeği. Depremlere hazır hale gelmemiz gerekiyor. Öncelikle eski binalarda oturan ve binasına güvenmeyen vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gerekli. Eski yönetmeliklere göre yapılmış olan özellikle 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış binaların risk durumları söz konusu olabiliyor. İzmir depreminde de yıkılan ve ağır hasar alan binaların çoğu 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapıldığını medyadan duyduk. Bu yüzden vatandaşlarımız eğer binalarına güvenmiyorlarsa, binalarını güçlendirme çalışması yapabilirler yada kentsel dönüşüme tabi tutabilirler" dedi.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ise Başkan Yılmaz'a deprem konusunda bilgiler verdi. Aykan, "Depremlere karşı alınması gereken önlemler konularında, deprem bilinci ve deprem farkındalığının oluşturulması amacıyla Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, birçok belediye ve Balıkesir Üniversitesi ile birlikte, Çalıştay, Kent Sempozyumu, Panel, söyleşi vb. düzenledik ve Toplumumuzu Bilinçlendirmek adına bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Aykan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde deprem konusunda önemli eksik, deprem bilincidir. Toplumumuzda deprem bilincini oluşturmamız gerekiyor. Ülkemizin birçok yerinde olan depremler vakit geçirmeden gerekli önlemleri almamız gerektiğini uyarıyor. Deprem bir doğa olayıdır, doğa kaynaklı afete dönüşmesinin nedeni insanların yanlış tercihleridir, yanlış seçimleridir. Depremlere hazır hale gelmemiz için afet risklerini doğru tespit etmemiz ve buna göre önlemleri almamız gerekir. Gerekli önlemler alınırsa depremde can ve ekonomik kayıp olmaz ve o zaman depremden korkmamamız gerekir. Bizlerin şunu bilmesi gerekiyor; deprem korkulacak bir olay değil, tedbir alınacak bir olaydır. Ülkemiz, Dünyanın aktif tektonik kuşaklarından biri üzerinde bulunuyor, jeolojik yapısı gereği sık sık yıkıcı depremlerle karşılaşılabileceğinden dolayı, depremlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Depreme dayanıklı yapı oluşturmamız gerekir ve toplumda deprem bilincinin oluşması gerekir. Japonya'da yaklaşık 60 yıldır deprem bilinci var. Bizim ülkemizde de deprem bilinci oluşması, geliştirilmesi gerekiyor. Ülkemizde, depreme dayanıklı binalarda oturanlar bile binalarına güvenmiyorlar, toplumda bir korku var, deprem bilinci yok çünkü" - BALIKESİR

Makamda gündem 'Deprem'

Yönetim Kurulu, Balıkesir, Marmara, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Makamda gündem 'Deprem' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan Çin aşısıyla ilgili eleştirilere sert yanıt: Türkiye bu kadar zavallı mı? Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin
Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı         
10:19
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
Emniyetten internet alışverişlerinde Emniyetten internet alışverişlerinde "oltaya gelmeyin" uyarısı: Mutlaka güçlü şifre kullanılmalı         
09:31
Ahmet Çakar, Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'ı açık açık tehdit etti Ahmet Çakar, Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'ı açık açık tehdit etti         
09:15
Kısıtlama saatinde uyuşturucu almaya çıkan kadın, cezadan kaçamadı Kısıtlama saatinde uyuşturucu almaya çıkan kadın, cezadan kaçamadı         
08:35
Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:08
31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor 31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor         
06:18
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 10:25:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Makamda gündem 'Deprem' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei