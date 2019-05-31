Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje
44 dakika önce
Ergani ilçesinde Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje hazırlandı.
Ergani
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:17 Kaynak: AA
ilçesinde Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje hazırlandı. Diyarbakır
Kültür Turizm İl Müdürü Cemil Alp, Makamdağı ve Hilar Mağaralarına yol yapımı için proje hazırladıklarını, projeyi AB
projeler birimine gönderdiklerini söyledi.
Alp, "Ergani turizm yönünden önemli bir ilçemiz ve biz Ergani'yi önemsiyoruz. Müdürlüğümüzce projemizi yaptık ve gönderdik. İnşallah olumlu yanıt alırız." dedi.
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