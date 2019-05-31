Son Dakika Haberleri: Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje
Son Dakika Güncel Haber

Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje

44 dakika önce

Ergani ilçesinde Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje hazırlandı.

Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje, System.String[]
Ergani ilçesinde Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje hazırlandı.
Diyarbakır Kültür Turizm İl Müdürü Cemil Alp, Makamdağı ve Hilar Mağaralarına yol yapımı için proje hazırladıklarını, projeyi AB projeler birimine gönderdiklerini söyledi.
Alp, "Ergani turizm yönünden önemli bir ilçemiz ve biz Ergani'yi önemsiyoruz. Müdürlüğümüzce projemizi yaptık ve gönderdik. İnşallah olumlu yanıt alırız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:17 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Diyarbakır, Ergani, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar yemeği verdi Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makamdağı ve Hilar Mağaraları için proje
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]