Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi - Son Dakika

Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi

Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmediADANA'da makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, hediye etmek için masa ve sandalye takımı getiren Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, belediyeden...

Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi

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ADANA'da makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, hediye etmek için masa ve sandalye takımı getiren Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, belediyeden geri çevrildiğini öne sürdü. Güngör, konunun siyaset için kullanıldığını iddia ederek, 'Adanamızın ismini hizmetlerle duyurmaları gerekirken, siyasi olarak gösterdiler. Bunların hepsi koca bir yalandır' dedi.

Adana Büyükşehir Belediye'nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firma, 2 milyon 750 bin liralık borcunun tahsilatı için belediyeye başvurmuş, borç tahsil edilemeyince Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi de alacaklı firmayı haklı bulup icra kararı vermişti. Bu kararın ardından 10 Temmuz günü, belediyenin Temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları haczetmişti.

HACİZ OLAYINI SİYASETE ÇEVİRMİŞLER

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, Başkan Karalar'a hediye etmek için masa ve sandalye yüklediği kamyonetiyle Büyükşehir Belediyesi önüne geldi. Başkan Karalar'a ulaşamayan Güngör, özel kalem müdürünün 'Başkanın talimatı var. Masa ve sandalyeleri istemiyoruz' dediğini, bu nedenle kamyoneti çekmek zorunda kaldığını öne sürdü. 3 gündür Adana'ya yakışır mobilya arayıp bulduğunu ancak bunun kabul edilmemesinden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Güngör, 'Bu kadar zahmet ettik ama bunu değerlendirmediler. Telefonlarımıza bakmadılar. Bu olayı, siyasete çevirmişler. Adanamızın ismini hizmetlerle duyurmaları gerekirken, siyasi olarak gösterdiler. Bunların hepsi koca bir yalandır. Ben, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde yönetilmesini uygun bulmuyorum. Şahsen, benim babam Adana Büyükşehir Belediye başkanı olsaydı, onun adına leke gelmemesi için var gücümle mücadele ederdim. Ama maalesef, bu olay üzerinden siyaset yapar duruma gelmişler' diye konuştu.

KAHVEHANE KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAKIŞTIRAMADIM

Verdiği zahmetlerin boşa gittiğini dile getiren Güngör, 'Sayın Karalar, kahvehane kültüründen yetişmiş, bu kültürü hala yaşayan bir insan olabilir, saygımız var. Ama kahvehane kültürünün, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde yaşatılmış olması, şahsımı rahatsız etti. İnsanlar onuru, haysiyeti için yaşar. Ben burada samimi bir şey görmüyorum. Başkanımıza telefon açtım, ulaşamadım. Özel kalem müdürüyle telefonla konuştum ancak onla da yüzyüze görüşemedik. Anlaşılan o ki Adanamızın imajını, kötü bir şekilde kullanmak istiyorlar' dedi.

Muhtar Güngör, belediye personeli olduğu iddia edilen kişilerce belediyenin önünden uzaklaştırıldı.

Zeydan Karalar, Güzelyalı, Göktürk, Karalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • mesut çapar : sizi yoraya bizim başkan yapıdık adım adım gibi başkana masa ve sandalye getirmiş sen kimsin başkanın adına konuşuyorsun sen bir işçisin hatdini bil adam olu adım diyor ki şovu yapma adım şovu yapmıyor adım hediye getirmiş aslı başkanın adım şovu yapıyor seni yalaka size verdiyimiz oylarında almasın iyi biliriz masa ve sandalye getiren adım haklı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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