Makamına halk otobüsüyle gitti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, toplu taşımayı özendirmek amacıyla evinden belediyeye gitmek için özel halk otobüsünü tercih etti.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Başkan Arı, makam aracını bırakarak belediyeye özel halk otobüsüyle gitti. Zübeyde Hanım Caddesi Uzer Cami karşısındaki durakta bir süre vatandaşlarla otobüs bekleyen Arı, kendisiyle otobüse binen yolcuların da ücretini ödedi.

Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Mustafa Alevli ile zaman zaman ayakta yolculuğunu sürdüren Arı, otobüsteki çocuklara hediyeler verdi, yolcularla konuştu.

Atatürk Bulvarı'ndaki Gülbahçe durağında halk otobüsünden inen Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Nevşehirlileri sağlıklı yaşam için hareket etmeye ve toplu taşıma araçlarını etkin şekilde kullanmaya davet etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında şehirde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Arı, şunları söyledi:

"Bu yılki sloganı 'Birlikte yürüyelim' olan Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye teşvik eden ve halkı motorlu araçlara alternatif ulaşım yollarını kullanmaya davet eden önemli bir girişim. Bu kapsamda biz de her yaş grubundaki vatandaşlarımızın spor yapmaları, toplu ulaşımı daha fazla kullanmaları ve vatandaşları bisiklet gibi motorlu araçlara alternatif ulaşım modellerine teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için hayata geçireceğimiz projeler Nevşehir'e bu konuda önemli bir ivme kazandıracak."