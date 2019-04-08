Son Dakika Haberleri: Makamının Kapısını Söken Başkan Sayan'a Ziyaretçi Akını

Makamının Kapısını Söken Başkan Sayan'a Ziyaretçi Akını

54 dakika önce

AĞRI'da Belediye Başkanı seçildikten sonra makam odasının kapısını söken AK Parti'li Savcı Sayan'a ziyaretçi akını yaşanıyor.

Makamının Kapısını Söken Başkan Sayan'a Ziyaretçi Akını, System.String[]
AĞRI'da Belediye Başkanı seçildikten sonra makam odasının kapısını söken AK Parti'li Savcı Sayan'a ziyaretçi akını yaşanıyor.

Cuma günü İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan, ilk olarak makam odasının kapısını söken Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Başkan Sayan'ı ziyaret ederek görevinden dolayı kutlayan Ağrılılar, sorunlarını da iletiyor. Mahallelerinde yaşadıkları problemleri dile getiren vatandaşların bazıları da iş isteğinde bulundu.

Başkan Sayan, vatandaşlardan gelen iş talepleri üzerine, gerekli iş alanları ve istihdam için çalışmalar yapacağını belirtti. Sayan, vatandaşların dile getirdiği sorunları not alarak gerekenin yapılacağını bildirdi.

Başkan Sayan, "Bizler Ağrı'mızın doğunun parlayan yıldızı olması için elimizden geleni yapacağız. Ekibimizle, belediye personelimizle gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Tebrik etmeye gelen değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum, bizleri şereflendiriyorlar" diye konuştu.

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:34 Kaynak: DHA

AK Parti, Ağrı, Savcı Sayan, Güncel
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