Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi

02.10.2022 13:34
Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi

MAKAO, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için bir havai fişek gösterisi düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

MAKAO, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için bir havai fişek gösterisi düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Makao, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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