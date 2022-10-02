Makao'da Çin Ulusal Günü'nde Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi

MAKAO, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao 'da, Çin Halk Cumhuriyeti 'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için bir havai fişek gösterisi düzenlendi, 1 Ekim 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Makao, Güncel, Son Dakika

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