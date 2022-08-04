Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Makao Özel İdari Bölgesi Komiseri Ofisi: Pelosi'nin Taiwan Ziyaretinin Ciddi Sonuçları Var - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Makao Özel İdari Bölgesi Komiseri Ofisi: Pelosi'nin Taiwan Ziyaretinin Ciddi Sonuçları Var

04.08.2022 14:03
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Makao Özel İdari Bölgesi Komiseri Ofisi: Pelosi'nin Taiwan Ziyaretinin Ciddi Sonuçları Var

MAKAO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Makao Özel İdari Bölgesi Komiseri Ofisi Çarşamba günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in güçlü tepkisini ve ciddi beyanlarını göz ardı ederek Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretin ciddi sonuçları olduğunu bildirdi.

MAKAO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Makao Özel İdari Bölgesi Komiseri Ofisi Çarşamba günü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in güçlü tepkisini ve ciddi beyanlarını göz ardı ederek Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretin ciddi sonuçları olduğunu bildirdi.

Ofis, bu ziyaretin, tek Çin ilkesini ve üç Çin-ABD ortak bildirisindeki hükümleri ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeline ciddi zarar verdiğini, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bariz bir şekilde ihlal ettiğini ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladığını ve bu sayede "Taiwan bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı unsurlara kritik derecede yanlış sinyaller gönderdiğini ifade etti. Ofis, ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasının 1,4 milyardan fazla Çin halkının sarsılmaz iradesi olduğunu vurguladı.

"Taiwan bağımsızlığının" bir çıkmaz olmaya mahkum olduğunu belirten ofis, hiçbir bireyin ve hiçbir gücün Çin'in ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmesini engelleyemeyeceğine de dikkat çekti. Dünyada tek Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen ofis, tek Çin ilkesinin belirlenmiş bir uluslararası mutabakat ve uluslararası ilişkileri yöneten temel bir norm olduğuna işaret etti. Ofis, bir süredir ABD tarafının, tek Çin ilkesini sürekli olarak çarpıtarak, bulanıklaştırarak ve içini boşaltarak Çin'i kontrol altına almak için kullanma girişimiyle "Taiwan kartını" oynama çabalarını artırdığını ve böylece "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçılarını cesaretlendirdiğini kaydetti. Ofis, tüm dünyanın artık hangi tarafın kendi sözlerini çiğnediğini, hangi tarafın sorun çıkardığını ve hangi tarafın Taiwan Boğazı'nın statükosunu değiştirmek için tek taraflı adımlar attığını bildiğine vurgu yaptı.

ABD hükümetinin üçüncü en üst düzey yetkilisi olan Pelosi'nin Taiwan'ı nasıl veya ne zaman ziyaret ettiğine bakılmaksızın, bu hareketin tek Çin ilkesini ve üç Çin-ABD ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin-ABD ilişkilerini baltaladığını ve korkunç bir siyasi etki yarattığına işaret etti. Ofis, Taiwan sorununun, taviz verilmesi mümkün olmayan Çin'in temel çıkarlarını ilgilendirdiğini de bildirdi. "Her ne şekilde olursa olsun 'Taiwan bağımsızlık' güçleri için asla herhangi bir imkan tanımayacağız" diyen ofis açıklamasını, "Hiç kimse Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmadaki büyük kararlılığını, sağlam iradesini ve güçlü kabiliyetini küçümsememelidir. Mevcut gerilimleri kışkırtan olarak ABD, bundan kaynaklanan tüm ciddi sonuçlara katlanmak zorundadır" ifadeleriyle tamamladı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Makao Özel İdari Bölgesi Komiseri Ofisi: Pelosi'nin Taiwan Ziyaretinin Ciddi Sonuçları Var - Son Dakika

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