Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır - Son Dakika
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Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır

04.09.2022 11:13
Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır

MAKAO, 4 Eylül (Xinhua) -- Aziz Paul Katedrali Harabeleri ve Largo Do Senado da dahil Makao'nun simge alanları yakl aşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için çeşit çeşit fe nerlerle donatıldı.

MAKAO, 4 Eylül (Xinhua) -- Aziz Paul Katedrali Harabeleri ve Largo Do Senado da dahil Makao'nun simge alanları yakl aşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için çeşit çeşit fe nerlerle donatıldı. Birçok insan bu fenerlerin fotoğrafla rını çekmek için bölgeye akın ediyor.

Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır

Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri önündeki fenerler görül üyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır

Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri önündeki fenerler görül üyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır

Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Largo Do Senado'da rengarenk fenerlerle öz çekim yapan insanlar görülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır

Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Largo Do Senado'yu donatan rengarenk fene rler görülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır

Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önüne yerleştirilen f enerler görülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Aziz Paul, Eylül, Makao, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır - Son Dakika
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