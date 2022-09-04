MAKAO, 4 Eylül (Xinhua) -- Aziz Paul Katedrali Harabeleri ve Largo Do Senado da dahil Makao 'nun simge alanları yakl aşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için çeşit çeşit fe nerlerle donatıldı. Birçok insan bu fenerlerin fotoğrafla rını çekmek için bölgeye akın ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır - Son Dakika

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