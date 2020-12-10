Makar'ın Rüyası ilk kez Türkçe'de
10.12.2020 18:01
VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) okurla buluşturduğu "Makar'ın Rüyası", 1885 yılında yayımlandığında büyük ilgi görmüştü.
VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) okurla buluşturduğu "Makar'ın Rüyası", 1885 yılında yayımlandığında büyük ilgi görmüştü. Rus toplumunun yaşama ve ölümden sonrasına ilişkin görüşlerini kurgulayan kitabın çevirmesi ise Karsu İlksen Fırat.
27 Temmuz 1853'te Ukrayna'da dünyaya gelen Vladimir Korolenko, Rus edebiyatının altın çağı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzun yıllar gazetecilik yapıp yoksul insanlar için yardım faaliyetlerinde bulunan Korolenko'nun eserleri arasında birçok kısa hikaye ve novella yer alıyor. Korolenko, uzun yıllar muhalefet ettiği çarlık rejiminin yıkıldığını gördükten sonra 25 Aralık 1921'de hayata veda etti.
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