MAKARA ARIZALANINCA 12'NCİ KATTA MAHSUR KALAN BOYACI KARDEŞLER KURTARILDI - Son Dakika

ANTALYA'da 12 katlı binanın en üst katında boyama yaparken, iskeleyi taşıyan makaralardan biri arıza yapınca, Ahmet- İbrahim Çelik kardeşler havada mahsur kaldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından iki kardeş yukarıya çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Meydan Kavağı Mahallesi 1567. sokaktaki sitede bulunan bir binanın 12'nci katında meydana geldi. Boya ustası Ahmet Çelik ve İbrahim Çelik kardeşler, binanın kuzey doğusuna bakan cephesini boyamak için iskeleye çıktı. Boyacı kardeşler 12'nci kattayken birden elektrik gitti. Kısa süre sonra elektrik geldi ancak bu kez iskeleyi taşıyan makaralardan biri arıza yaptı. Yan yatan iskelenin üzerinde mahsur kalan Çelik kardeşler, üzerlerine bağlı emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait merdivenli araç, Çelik kardeşlere ulaşamayınca, itfaiyenin Hürriyet istasyonundan 40 metre merdivenli başka bir araç istendi.

Bu arada, yetkililer binanın çatısına çıkarak, havada asılı kalan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşleri, iskelenin uç kısmından yukarıya doğru çekti. Yüreklerin ağza geldiği kurtarma çalışmasını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Yaşadıklarını anlatan Ahmet Çelik, Önce elektrik gitti. İskeleyi hareket ettiren tuşa bastık ama iskelenin makaralarından birisi kendi kendine bizi yukarıya çekti ve asılı kaldık. Üzerimizdeki güvenlik tertibatı vasıtasıyla bizi yukarıya çektiler dedi. İbrahim Çelik de emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldıklarını ifade ederek, O an korku yaşadık tabii ki ama itfaiye gelmeseydi sıkıntı yaşayabilirdik diye konuştu.