Milli okçular, karşılaşmanın ardından birbirlerine ve teknik direktörlerine sarılarak sevinç yaşadı.

Fransa'yı da 225-219'luk skorla yenmeyi başaran Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Yarı finalde İspanya 'yı 236-229 skorla geçen milli okçular, finalde Fransa ile karşılaştı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, çeyrek finalde İtalya 'yı 238-232 mağlup etti.

Antalya 'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.

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