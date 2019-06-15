Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya ikincisi oldu
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Hollanda'da düzenlenen 2019 Okçuluk Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Takımı, Güney Kore'ye 235-233 yenilerek ikinci oldu.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
'da düzenlenen 2019 Okçuluk Açık Hava Dünya Şampiyonası
'nda Makaralı Yay Erkek Takımı, Güney Kore
'ye 235-233 yenilerek ikinci oldu.
Hollanda'nın s'Hertogenbosch şehrinde devam eden 2019 Okçuluk Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda Evren
Çağıran, Muhammed Yetim ve Süleyman Araz'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı, finalde Güney Kore ile karşılaştı. Milliler. rakibine 235-233 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Türkiye
Okçuluk Federasyonu'nun yapılan açıklamada, gümüş madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti. - İSTANBUL
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