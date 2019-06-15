Son Dakika Haberleri: Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya ikincisi oldu
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Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya ikincisi oldu

1 saat önce

Hollanda'da düzenlenen 2019 Okçuluk Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Takımı, Güney Kore'ye 235-233 yenilerek ikinci oldu.

Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya ikincisi oldu, System.String[]
Hollanda'da düzenlenen 2019 Okçuluk Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Takımı, Güney Kore'ye 235-233 yenilerek ikinci oldu.

Hollanda'nın s'Hertogenbosch şehrinde devam eden 2019 Okçuluk Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda Evren Çağıran, Muhammed Yetim ve Süleyman Araz'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı, finalde Güney Kore ile karşılaştı. Milliler. rakibine 235-233 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun yapılan açıklamada, gümüş madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Hollanda, Dünya Şampiyonası, Spor
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